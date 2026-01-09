Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi - Son Dakika
Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi

Uzman Çavuş Yunus Can\'a Başarı Belgesi
09.01.2026 21:24
Hozat'ta görev yapan Uzman Çavuş Yunus Can, duyarlılığı nedeniyle ödüllendirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Yunus Can, görev yaptığı karakolda sergilediği sorumluluk ve duyarlılık nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Daha önce Zap, Hakurk ve Metina gibi zorlu bölgelerde sözleşmeli er olarak görev yapan Yunus Can, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş rütbesiyle Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Dalören Karakolu'nda görevine devam ediyor. Görev yaptığı karakoldaki nöbet kulelerinden birinin ihtiyaçlarını kendi tazminatıyla karşılayan Can'ın bu yaklaşımı, görev bilincinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Uzman Çavuş Yunus Can, sergilediği bu duyarlı davranış nedeniyle Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Özden tarafından başarı belgesiyle taltif edildi.

Kaymakam Gürkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimiz güçlü, her türlü imkanımız var. En iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında bir kardeşimizin, bir uzman çavuşumuzun bu şekilde düşünerek kendi cebinden, maaşından, kazanmış olduğu tazminattan böyle bir hayır işleyerek gelecek nesillere bırakması bizim çok hoşumuza gitti ve kendisini İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber başarı belgesiyle taltif etmek istedik. Onure etmek istedik. Jandarma Teşkilatı adına, Türk Milleti adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsunlar" dedi. - TUNCELİ

Son Dakika Yerel Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi

Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi
