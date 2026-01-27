Uzman Çavuşa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uzman Çavuşa Ağırlaştırılmış Müebbet

27.01.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren Ferdi Bağcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçaklayarak öldüren Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32) yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Kasım 2024 tarihinde Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobiline bindirdi. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Ferdi Bağcı, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ferdi Bağcı'ya tahrik indirimi uygulanmadan 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'CANAVARCA HİSLE İŞLEDİ'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Esra Bağcı'nın ailesinin avukatı Tolgahan Şafak, Ferdi Bağcı'nın olayı canavarca hisle işlediğini ileri sürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapsin aileyi tatmin etmesine rağmen kararı istinafa götüreceklerini kaydeden Tolgahan Şafak, "Sanık Ferdi Bağcı'nın normal hayatında olduğu gibi yargılama aşamasında, duruşmada da göstermiş olduğu hal ve hareketler, haziruna karşı tahrik edici ve saldırgan tavrı söylemleriyle nasıl bir insan olduğunu ortaya koymuştur. Hakkında takdir indirimi uygulanmamıştır. Gönül isterdi ki tasarlama ve canavarca his saiki şeklindeki ağırlaştırıcı sebeplerin de hükümde yer alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiydi. Ben avukat olarak tasarlayarak öldürme durumunun somut olduğunu düşünüyorum. Tasarlama kapsamının uzun süre öncesinden sanık tarafından düşünüldüğü ve tasarlama içinde de haksız tahrikten yararlanabilme uğrunu maddi delil uydurma yoluyla öldürmek suçunu işlediği kanaatindeyim. Bu yönden istinaf yoluna gideceğiz. Sadece eşe karşı değil, tasarlama ve canavarca hisle öldürdüğü kanaatindeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tatmin edici olsa dahi diğer nitelikli hallerin de hesaba katılarak karar verilmesini, adaletin tecellisi açısından çok daha yerinde olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneğini temsilen duruşmaya katılan Avukat Bilge Çarpıcı, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.

Haber-Kamera: IĞDIR,

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Çavuşa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:37:34. #7.11#
SON DAKİKA: Uzman Çavuşa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.