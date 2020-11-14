Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı - Son Dakika

Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı

14.11.2020 18:08
Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı, System.String[]

Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı. Zehra Bora, "Dünyada 542.000 çocuk, Tip 1 diyabet hastası. Her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Ayrıca 7 doğumdan 1'i gebelik diyabetinden etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne özel yazı yazdı. Zehra Bora, ""542.000 çocuk Tip 1 diyabet hastası. Her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor" dedi.

Bora yazısında şu ifadeleri kullandı:

Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması, beslenme, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimden oluşan dört temel faktörde mümkün olmaktadır.

Diyabet hastalığı, vücudumuzda insülin hormonunun hiç üretilememesi veya vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar üretilememesi ya da üretilen insülinin yeterince etki gösterememesine bağlı olarak ortaya çıkar. Diyabet kronik bir hastalık olup hayat boyu tedavi gerektirir.

Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturmaktadır. Hastalığın belirtileri; sık idrara çıkma, ağırlık kaybı, halsizlik ve aşırı susama hissidir.

DİYABETİN TİPLERİ

Tip 1 diyabet: Vücut çok az insülin yapar veya hiç insülin yapmaz.

Tip 2 diyabet: Vücut insülin yapar fakat yeterli kullanılmaz.

Diyabette tedavinin amacı kan şekerini normal sınırlarda tutarak diyabete bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarının ortaya çıkışını engellemek veya önlemek, yaşam süresini ve kalitesini yükseltmektir.

Diyabeti kontrol altına almanın ilk adımı onu öğrenmektir. Eğitim, Fiziksel aktivite, beslenme tedavisi, insülin ve/veya ilaç diyabet tedavisinin birbirini tamamlayan parçalarını oluşturur.

DİYABET HASTALARININ BESLENME DÜZENİ

Diyabet diyeti; kısıtlayıcı bir diyet olmayıp aslında besleyici gıdalardan zengin, düşük yağ ve karbonhidrat içeriğine sahip, meyve, sebze ve tam tahıl ağırlıklı bir sağlıklı beslenme planıdır. Farklı besin gruplarının makul miktarlarda ve öğün saatlerine uyarak tüketilmesi olarak özetlenebilecek ideal beslenmedir.

Şeker hastalarının uyguladıkları diyet geçici olmamalı, beslenme alışkanlığı haline getirilerek yaşam boyu devam ettirilmelidir.

Sahip olunan fazla kilolardan kurtulmak; şeker hastalığını kontrol altına almayı sağlayan en önemli ilkelerden biridir.

Öğünler ve öğün araları atlanmamalıdır.

Diyetteki posa içeriği artırılmalıdır.

Glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmemelidir: Patates, havuç, pirinç, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır.

Su tüketimini artırılmalıdır.

Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Yemek hazırlanırken sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalıdır.

Diyabet hastalarının kaçınması gereken yiyecekler; doymuş yağlar, trans yağlar, kolesterol ve tuzdur. Bu besin kaynaklarının kullanımı sınırlandırılmalıdır.

2040'TA ÖNGÖRÜLEN

Öngörülen istatistik 642 milyon kişiden 10 yetişkinden 1'i diyabet hastası olacak

Verilere göre, 2013 yılı itibari ile dünyada 382 milyon diyabetli yaşamakta ve 2035 yılında bu sayının 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2035 yılı tahminlerine göre Türkiye, diyabetli nüfus itibarı ile diyabetin dünyada en yüksek olacağı ilk 10 ülke arasına girecektir.

Sizler de bu riskin farkında mısınız?

Aranızda diyabet hastası var mı?

Sizler de bu semptomları yaşıyor musunuz?

Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı
Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı
Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı
Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı

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Son Dakika Sağlık Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı - Son Dakika


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