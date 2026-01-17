Uzman Erbaşlara Yüksek Terfi Fırsatı

Uzman erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) devamlılık gerektiren teknik ve kritik uzmanlık alanlarında önemli görevler üstleniyor.

Uzman erbaş ve sözleşmeli personel adayları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından e-Devlet veya MSB Personel Temin Sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Bu kapsamda "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yayımlanan kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar, fiziki yeterlilik testi, yazılı sınav, sözlü mülakat, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçiriliyor.

Yeni askerlik sistemine göre er olarak başlanan kariyer süreci, gerekli şartların sağlanması halinde generalliğe kadar uzanabiliyor.

Personel, satranç, bilardo, kütüphane ve çeşitli sosyal faaliyetlerle eğitim sürecinde sosyalleşme imkanı da buluyor.

Alanında uzman personel tarafından haftalar süren eğitimler veriliyor. Yoğun geçen bu sürecin ardından uzman erbaşların her türlü şart ve duruma hazır hale gelmesi sağlanıyor.

"Generalliğe kadar yükselme şansı veriyor"

Anadolu Ajansı (AA), Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Ahmet Canip İskilipligil Kışlası'nda eğitim gören personelin faaliyetlerini görüntüledi.

MEBS'te eğitim gören bir uzman erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Görevini büyük heyecan ve azimle sürdürdüğünü belirten uzman erbaş, askerliğin her şeyin üzerinde bir meslek olduğunu ifade etti.

Her koşulda komutanlarıyla omuz omuza görev yapmaya gayret ettiklerini dile getiren uzman erbaş, şunları kaydetti:

"TSK'da görev yapma hayali kuranlara en büyük tavsiyem, sadece maddi imkanlara değil, profesyonel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, geleceklerini inşa edebilecekleri bu fırsata odaklanmalarıdır. Burada kazanılan tecrübelerle statü geçişi yaparak meslekte ilerlemek mümkündür."

Başarı elde ettikçe personele çeşitli imkanlar sunulduğunu belirten uzman erbaş, şu bilgileri verdi:

"Yeni askerlik sistemi, şartlara ve sürece bağlı olarak generalliğe kadar yükselme imkanı tanıyor. Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş için kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak, başvuru tarihinde 4'üncü hizmet yılını tamamlamış ve 8'inci hizmet yılını bitirmemiş olmak ve yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Astsubaylıktan subaylığa geçiş için ise başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak, astsubaylıkta 4'üncü hizmet yılını tamamlamış ve 7'nci hizmet yılını bitirmemiş olmak, sicil notu ortalamasının yüzde 90 ve üzeri olması ve sıralı sicil üstleri tarafından subaylığa layık görülmek şartları aranıyor. Albaylığın 4'üncü yılından itibaren ise Yüksek Askeri Şura kararıyla generalliğe terfi edilebiliyor."

"Hedefim yükselmek"

Bir diğer uzman erbaş da TSK çatısı altında görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Asker olmadan önce subay veya astsubay olma hayali bulunduğunu anlatan uzman erbaş, "Girme nedenlerimden biri de gerekli liyakat ve başarıyı sağladığımda astsubay, hatta subay olabileceğimi öğrenmemdi. Hedefim yükselmek. Kendimi en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimi inşa etmek istiyorum." dedi.

Komutanlarının kendilerine disiplin, aidiyet ve silah arkadaşlığının anlamını öğrettiğini vurgulayan uzman erbaş, millete hizmet etmenin ve onların sevgisine layık olmanın en büyük kazanç olduğunu dile getirdi.

Uzman erbaş, burada edinilen taktik ve teknik eğitimlerin yalnızca askerlik süresince değil, hayat boyu kullanılabilecek tecrübeler sunduğunu belirtti.

"Onuru her daim hissediyorsunuz"

Bir başka uzman erbaş ise asker sevgisiyle büyüdüğünden bahsetti.

Eğitim sürecinin sona yaklaştığını bildiren uzman erbaş, "İnşallah dört hafta sonra başımız dik şekilde, günümüz savaş ortamında kritik öneme sahip muhabere sınıfı elektronik harp branşında birliğimde göreve başlayacağım." şeklinde konuştu.

Bu görevi üstlenmekten gurur duyduğunu ifade eden uzman erbaş, şunları söyledi:

"TSK'nın saflarında görev almak her Türk evladı için büyük bir onurdur. Bu, atalarımızdan miras kalan bir değerdir. Başvuru şartlarını bilmek çok önemli. Bu eğitim sistemi geleceğinizi yeniden inşa ediyor, eğitim seviyenizi yükseltiyor ve hayat standartlarınızı değiştiriyor. Görev yerinize uygun şekilde maddi ve manevi planlama yapabiliyorsunuz. En önemlisi ise üniformanın verdiği onuru her daim hissediyor ve hissettiriyorsunuz."