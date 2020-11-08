Uzmanından "soba, baca ve kömür kullanımına dikkat" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "soba, baca ve kömür kullanımına dikkat" uyarısı

08.11.2020 12:05
Uzmanından

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle evlerde kurulan sobaların karbonmonoksit zehirlenmeleri sonucu can kaybına neden olmaması için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle evlerde kurulan sobaların karbonmonoksit zehirlenmeleri sonucu can kaybına neden olmaması için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.

Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, AA muhabirine, doğalgazın kullanıma sunulamadığı ve merkezi sistemler, kalorifer sistemleriyle ısınmanın sağlanamadığı yerleşim yerlerindeki konutlarda katı yakıt olan odun, kömür kullanıldığını ve ısınma aracı olarak da soba çeşitlerinin tercih edildiğini belirtti.

Soba kullanımının, kullanıcılar açısından yangın çıkma riskinin yanı sıra boğucu ve zehirleyici gazlara maruz kalma riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Öztürk, söz konusu risklerin hanelerde can ve mal kaybına neden olduğunu vurguladı.

Öztürk, sobalarda ısınma amacıyla genellikle kalorifik değeri 2500/4000 kilokalori olan ve çok fazla kükürt içeren, zenginleştirme işlemine tabi tutulmamış tuvönan kömürler kullanıldığını aktararak, "Bu riskleri ortadan kaldırmak için soba seçiminden kurulumuna ve kullanımına ayrıca yakılacak kömürlerin niteliğine kadar tüm faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Soba seçimleri yakılacak kömürün cinsine uygun olmalı. Yakma tekniği de soba dizaynına ve yakılacak kömürün cinsine ve niteliklerine uygun olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sobaların TSE belgeli olmasının yanı sıra sobayla ilgili açıklamaları içeren bir kullanma talimatının kullanıcıya verilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Soba uzun ömürlü olmalıdır.

Kullanımı ve temizlenmesi kolay olmalı ve değişik kömür türlerini verimli bir şekilde yakabilmeli ve tam yanma sağlamalıdır. Soba yanma ve ısı verimi yüksek olmalı, ısıtacağı hacme uygun ısıl kapasiteye haiz olmasının yanında soba dış yüzeylerinde aşırı sıcaklıklar oluşmamalı. Uniform bir ısı dağılımı sunmalıdır. Ayrıca sobanın yanma şiddeti ayarlanabilmelidir.

Soba oda içinde büyük hacim kaplamamalı ve düşük baca çekimine ihtiyaç göstermelidir.

Sobanın kapakları düzgün, sağlam ve sızdırmaz olmalı, ısındığında sızıntıya imkan vermemelidir."

"Bacaların tekniğe uygun inşa edilmesi gerekiyor"

Öztürk, soba ne kadar mükemmel dizayn edilmiş olursa olsun tekniğine uygun yapılmamış bir bacaya bağlı olması durumunda hiçbir zaman iyi netice vermeyeceğini ifade ederek, bacanın tekniğe uygun inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sobayı bacaya bağlayan boruların çok uzun olmaması gerektiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"En fazla 2 dirseği olmalıdır. Soba boruları bacaya doğru yükselerek, yani meyilli olarak gitmeli, ek yerlerinden sızma olmamalıdır. Soba borusunun bacaya girdiği yerde boru ucu içeriye fazla girerek baca kesitini daraltmamalı ve baca çekişini engellememelidir. Bacanın altında temizleme kapağı varsa kapalı olmalı, bacaya hiçbir şekilde herhangi bir yerden hava sızıntısı olmamalıdır. Bacalar yılda en az iki defa temizletilmelidir. Baca çekişinin yeterli olduğu, soba boşken içine kağıt parçaları koyup yaktığınızda iyi bir yanma ve çekme olduğu gözlenerek kontrol edilmelidir."

Öztürk, zehirlenme olaylarının, bacanın iyi çekmemesinden, geri tepmesinden ve sobayı borulara bağlayan boğaz üzerindeki kelebeğin tam kapalı pozisyonda bırakılmasından kaynaklanabileceğini belirterek, "Gece yatmadan önce sobaya yeni kömür doldurmamalı. Kesinlikle belgeli kömür kullanılmalı, tozlu yıkanmamış, yasa dışı çıkarılıp satılan ve düşük kalorifik değere sahip kömürler asla kullanılmamalıdır. Lodoslu havalarda bacadan geri tepme oluyorsa gece yatarken soba mutlaka söndürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maden Mühendisleri Odası, Zonguldak, Kömür, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'soba, baca ve kömür kullanımına dikkat' uyarısı - Son Dakika


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