Uzmanından "veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin" tavsiyesi - Son Dakika

Uzmanından "veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin" tavsiyesi

05.04.2021 14:45
Uzmanından

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook'ta verilerin hacklenmesi ile ilgili olarak kullanıcıların şifrelerini değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Zarara uğrayan kullanıcı, bu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurarak tazminat davası da açabilir.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, Facebook'ta verilerin hacklenmesi ile ilgili olarak kullanıcıların şifrelerini değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Zarara uğrayan kullanıcı, bu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurarak tazminat davası da açabilir." ifadesini kullandı.

Bilişim Hukuku Derneği'nden yapılan açıklamada, Business Insider'ın, Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığını duyurmasına ilişkin Dernek Başkanı Avukat Kürşat Ergün'ün görüşlerine yer verildi.

Ergün, Facebook kullanıcılarının bundan sonra ne yapması gerektiğine ilişkin, "Öncelikle bilgilerin çalınıp çalınmadığına bakılmaksızın bütün Facebook kullanıcıları şifrelerini güncellemelidir. Özellikle Facebook şifresi ile başka şifreleri aynı ise bunları ivedilikle değiştirmelidir. Örneğin, Facebook şifresi ile bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü uygulamanın şifresinin aynı olması büyük tehlike arz etmektedir. Hatta kullanıcılar, şu an için kullandıkları Facebook şifrelerini bir daha Facebook ve başka uygulamalar ile kesinlikle kullanmamalıdır. Bu şifrelerin harf, rakam, özel ifade gibi kolay tahmin edilecek tarzda olmamasına da özen gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi nedeniyle kullanıcıların maddi veya manevi zarara uğraması durumda zararlarının şirket tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirten Ergün, "Ayrıca, zarara uğrayan kullanıcı, bu zararın giderilmesi için mahkemeye başvurarak tazminat davası da açabilir. Ayrıca KVKK, söz konusu kullanıcı bilgilerinin çalınmasında gerekli tedbirleri almadığını tespit etmesi halinde Facebook şirketine para cezası da kesebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Business Insider, Facebook, Bilişim, Hacker, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Uzmanından 'veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin' tavsiyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor         
14:34
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti         
13:56
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından "veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei