Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması

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Kripto para birimleri rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların kripto para birimlerine olan ilgili artmaya devam ediyor. ETF uzmanları, kripto para birimi piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir güncelleme sundu.

Ethereum ETF Onayı İhtimali Yüzde 30'a İniyor

Bloomberg'in ETF analistlerine göre, Mayıs ayında bir spot Ethereum ETF'nin onaylanma olasılığı yüzde 30'a geriledi. Bu, Ocak ayında yüzde 70 olarak belirtilen bir ihtimalin son birkaç ay içindeki gelişmelerle önemli ölçüde düşmesi anlamına geliyor.

Ocak ayında onay ihtimalini yüzde 70 olarak değerlendiren analist Eric Balchunas, şimdi bu oranın yüzde 30'a indiğini dile getirdi. Bitcoin ETF onaylarındaki ilerlemenin aksine, spot Ethereum ETF onayları için beklenen herhangi bir başvuru güncellemesi yapılmadı.

Kripto piyasası oluşturma şirketi GSR, Ocak ayında onay olasılığını yüzde 70 olarak öngörmüştü. Ancak firma, eğilimin halen bu yönde olduğunu belirtse de araştırma analisti Brian Rudick, tahminlerinin değişmekte olduğunu kaydetti. Rudick, Bitcoin ETF onaylarında Ekim 2023 döneminde bir canlanma gözlemlenmesine karşın, spot Ethereum ETF'ler için benzer bir hareketlilik henüz kaydedilmediğini belirtti.

Variant Fund'un Baş Hukuk Sorumlusu Jake Chervinsky ise, bir spot Ethereum ETF'nin bu yıl içinde onaylanma şansının düşük olduğunu savunuyor. Ayrıca Chervinsky, SEC'in gelecek haftalarda hangi kararı vereceğine dair daha net işaretler beklediklerini ifade ediyor.

Son olarak JPMorgan ve TD Cowen gibi yatırım bankaları da Mayıs ayına kadar bir spot Ethereum ETF onayının gerçekleşmeyeceği yönünde tahminlerde bulunuyor.