Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması

Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması

Kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisi artarken, ETF uzmanlarından önemli bir güncelleme geldi. Bloomberg'in ETF analistleri, bir spot Ethereum ETF'nin onaylanma olasılığının Mayıs ayında yüzde 30'a gerilediğini belirtti. Ocak ayında bu ihtimal yüzde 70 olarak belirtilmişti. Bitcoin ETF onaylarındaki ilerlemelerin aksine, spot Ethereum ETF onayları için beklenen herhangi bir başvuru güncellemesi yapılmadı.

11.03.2024 19:06  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para birimleri rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların kripto para birimlerine olan ilgili artmaya devam ediyor. ETF uzmanları, kripto para birimi piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar için önemli bir güncelleme sundu.

Ethereum ETF Onayı İhtimali Yüzde 30'a İniyor

Bloomberg'in ETF analistlerine göre, Mayıs ayında bir spot Ethereum ETF'nin onaylanma olasılığı yüzde 30'a geriledi. Bu, Ocak ayında yüzde 70 olarak belirtilen bir ihtimalin son birkaç ay içindeki gelişmelerle önemli ölçüde düşmesi anlamına geliyor.

Ocak ayında onay ihtimalini yüzde 70 olarak değerlendiren analist Eric Balchunas, şimdi bu oranın yüzde 30'a indiğini dile getirdi. Bitcoin ETF onaylarındaki ilerlemenin aksine, spot Ethereum ETF onayları için beklenen herhangi bir başvuru güncellemesi yapılmadı.

Kripto piyasası oluşturma şirketi GSR, Ocak ayında onay olasılığını yüzde 70 olarak öngörmüştü. Ancak firma, eğilimin halen bu yönde olduğunu belirtse de araştırma analisti Brian Rudick, tahminlerinin değişmekte olduğunu kaydetti. Rudick, Bitcoin ETF onaylarında Ekim 2023 döneminde bir canlanma gözlemlenmesine karşın, spot Ethereum ETF'ler için benzer bir hareketlilik henüz kaydedilmediğini belirtti.

Variant Fund'un Baş Hukuk Sorumlusu Jake Chervinsky ise, bir spot Ethereum ETF'nin bu yıl içinde onaylanma şansının düşük olduğunu savunuyor. Ayrıca Chervinsky, SEC'in gelecek haftalarda hangi kararı vereceğine dair daha net işaretler beklediklerini ifade ediyor.

Son olarak JPMorgan ve TD Cowen gibi yatırım bankaları da Mayıs ayına kadar bir spot Ethereum ETF onayının gerçekleşmeyeceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:10:01. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanlardan yeni Ethereum ETF açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement