Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle "Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Su Sporları Etkinliği" düzenlendi.

Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı, System.String[]

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle " Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Su Sporları Etkinliği" düzenlendi.

KUDAKA'nın "Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında yürütmekte olduğu çalışmalar arasında yer alan "Doğa ve Macera Sporları Potansiyelinin Tanıtımına Yönelik Etkinliklerin Yapılması" faaliyeti doğrultusunda, 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Tortum Gölü'nde düzenlenen etkinlikte doğa ve macera sporlarının farklı dallarında yarışmalar yapıldı. Su jeti, rafting, kano gibi farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İlerleyen yıllarda da tekrarlanması planlanan etkinliğin, Bölgenin doğa ve macera sporlarında ilk akla gelen destinasyonlardan biri haline gelmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. - ERZURUM

Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı
Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı
Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı
Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı
Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı

Erzurum Valiliği, Su Sporları, Uzundere, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uzundere, Ulusal Su Sporları Etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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