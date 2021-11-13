Uzungöl'deki balık ölümleri ve balıklardaki mantar hastalığı ile ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Uzungöl'deki balık ölümleri ve balıklardaki mantar hastalığı ile ilgili inceleme başlatıldı

Yapılan ilk incelemede oteller bölgesinden göle akan küçük dere yatağından alınan numunelerde göle nazaran kirlilik oranı daha yüksek çıktı

TRABZON - Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de son günlerde yaşanan nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalık ölümleri ve balıklardaki mantar hastalığı ile ilgili Çaykara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Gölün 20 farklı noktasından ve gölü besleyen dereden alınan su numuneleri laboratuvarda incelenirken, yapılan ilk incelemede oteller bölgesinden göle akan küçük dere yatağından alınan numunelerde göle nazaran kirlilik oranı daha yüksek çıktı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, son günlerde kırmızı benekli alabalık ölümleri görülmeye başlandı. Göl ve gölü besleyen derede kırmızı benekli alabalıklar ölümleri ile balıkların üzerinde mantar hastalığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk'ün girişimleri sonucu Çaykara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Gölün 20 farklı noktasından ve gölü besleyen dereden alınan su numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yapılan ilk tahlillerde oteller bölgesinden göle akan küçük dere yatağından alınan numunelerde göle nazaran kirlilik oranı daha yüksek çıkarken, ekipler çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bölgedeki işletmelerin katı atık yağ kontrolleri yapılırken, ölü balıklardan da numuneler alındı.

Balıklardan alınan numunelerin 1-2 haftalık detaylı bir laboratuvar incelemesi sonrası hazırlanacak analizlerin bölgedeki oteller bölgesindeki kirlilik oranı yüksek olan yerden alınan su analiz sonuçları ile karşılaştırılıp hastalığa neden olan etken maddeler varsa belirlenmiş olacak. Balıkların ölüm oranının çok yüksek olmadığı, geçen yıllarda da bu mevsimde aynı sorunun az miktarda gözlemlendiği kaydedildi.

Öte yandan su ürünleri mühendisleri de gölün doğal yapısı ve hastalıklı balıklar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda balık ölümlerinin yılın sadece bu mevsiminde görüldüğü, bu mevsimin alabalıkların yumurtlama döneminde oluşu ve bu dönemde balıkların bağışıklık sistemindeki düşüşlerin hastalıkları tetikleyebileceği belirtildi.