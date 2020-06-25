Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi - Son Dakika

Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde poztif vakaların görülmesinin ardından karantinaya alınan iki köy ve 14 mahalledeki uygulama sona erdi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde poztif vakaların görülmesinin ardından karantinaya alınan iki köy ve 14 mahalledeki uygulama sona erdi.

Eflani Kaymakamlığı, pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina kararı alınan Soğucak ile Kutluören köyleri ve 14 mahallede izolasyon süreci sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "2 köy ve 14 mahallede 10 Haziran'da başlatılan karantinanın, pozitif vakaların iyileşmesi ve yeni vaka tespit edilmemesi üzerine kaldırılması kararı alındı. Soğucak ve Kutluören köyleri ile mahallelerinde karantina kaldırıldı" denildi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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