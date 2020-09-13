Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy daha karantinada - Son Dakika

Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy daha karantinada
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, son dönemde artan vakalar nedeniyle 14 gün süre ile karantinaya alındı. Konuyla ilgili Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle ilçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12.00'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI
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