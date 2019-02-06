Vakıfbank'ın Avrupa'da 26. Zafer Gecesi
7 dakika önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv'i 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv'i 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini 26 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki beşinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 21: 00'de deplasmanda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Christian Peter Wolf (İsviçre) VakıfBank: Kelsey 13, Melis 4, Cansu 4, Zhu 16, Zehra 5, Lonneke 19, Gizem (L), Ebrar 3, Buket, Di Iulio Maritza Plovdiv: Holston 7, Paskova 14, Nasya 4, Weiss 1, Petkova 4, Cross 4, Todorova (L), Simona 5, Shahpazova, Nikova, Milanova Setler: 25-19, 25-17, 25-19 Süre: 67 dakika (22', 21', 24')
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA
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