Vakıfbank - Maritza Plovdiv: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan
), Christian Peter Wolf (İsviçre
)
VAKIFBANK: Kelsey, Melis, Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Gizem (L), Ebrar, Buket, Di Iulio
MARITZA PLOVDIV: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova, Cross, Todorova (L), Simona
, Shahpazova, Nikova, Milanova
SETLER: 25-19, 25-17, 25-19
SÜRE: 67 dakika (22, 21, 24)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv
'i konuk eden VakıfBank, 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı.