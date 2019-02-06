Son Dakika Haberleri: Vakıfbank - Maritza Plovdiv: 3-0

Vakıfbank - Maritza Plovdiv: 3-0

59 dakika önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), Christian Peter Wolf (İsviçre)VAKIFBANK: Kelsey, Melis, Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Gizem (L), Ebrar, Buket, Di IulioMARITZA PLOVDIV: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova, Cross, Todorova (L), Simona, Shahpazova,...

Vakıfbank - Maritza Plovdiv: 3-0, System.String[]


SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), Christian Peter Wolf (İsviçre)

VAKIFBANK: Kelsey, Melis, Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Gizem (L), Ebrar, Buket, Di Iulio

MARITZA PLOVDIV: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova, Cross, Todorova (L), Simona, Shahpazova, Nikova, Milanova

SETLER: 25-19, 25-17, 25-19

SÜRE: 67 dakika (22, 21, 24)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv'i konuk eden VakıfBank, 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:17 Kaynak: DHA

Simona, İsviçre, Spor
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