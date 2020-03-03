VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor - Son Dakika Spor

VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor

14 dakika önce

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor, System.String[]

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.


VakıfBank'ta Isabelle Haak 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ona Rasic ve Bartsch-Hackley 9, Gabi, Ognjenovic ve Zehra 7'şer sayıyla eşlik etti.


CEV tarafından mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.


Salon: Sports Palace


Hakemler: Simone Santi, Ari Jokelainen


Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L) (Krotkova, Lyubushkina)


VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Gizem (L)


Setler: 13-25, 17-25, 17-25


Süre: 65 dakika - İSTANBUL

Dinamo Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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