VakıfBank, Scandicci\'yi 3-1 yendi

SALON: Palazzo Wanny

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jan Krticka (Çekya)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Ribechi (L), Franklin, Graziani

VAKIFBANK: Cazaute, Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Ayça (L), Sıla, Lorenne, Dangubic, Aylin

SETLER: 24-26, 22-25, 25-17, 21-25

SÜRE: 104 dakika (27', 28', 23', 26')

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını 3-1 mağlup etti. Üçte üç yaparak puanını 9'a yükselten VakıfBank grupta liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın oyuncusu ise Tijana Boskovic seçildi.

VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında 14 Ocak'ta sahasında Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını konuk edecek.