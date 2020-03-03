Vakıfbank'tan PÜİS üyelerine özel komisyon oranı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vakıfbank'tan PÜİS üyelerine özel komisyon oranı - Son Dakika Ekonomi

Vakıfbank'tan PÜİS üyelerine özel komisyon oranı

6 saat önce

Vakıfbank ile Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin protokol imzalandı.

Vakıfbank'tan PÜİS üyelerine özel komisyon oranı, System.String[]

Vakıfbank ile Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin protokol imzalandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine tüm kartlarda yüzde 1,05 kredi kartı komisyonu uygulayacak. Söz konusu uygulama, 2 Mart 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, şunları kaydetti:

"Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için sendikamız 2 yıl önce çalışmalara başladı ve 2018'in eylül ayında ilk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. Ziraat Bankası ile 2 yıl önce başlayan bu iş birliğimiz devam ediyor. Bu süreçte diğer bankalarla da görüşmelerimiz sürdü. En son 25 Şubat'ta eski İçişleri Bakanı ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'yu ziyaret ederek talebimizi ilettik ve nihayet Vakıfbank'la da bir protokol imzaladık."

Vakıflar Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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