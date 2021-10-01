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Vakıflar Genel Müdürlüğünden "eğitim yardımı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "eğitim yardımı"na ilişkin açıklama Açıklaması

01.10.2021 18:20
Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, "şehit çocuğu olmadığı halde 177 kişiye burs verildiği"ne yönelik haberlere ilişkin, açıklama yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, "şehit çocuğu olmadığı halde 177 kişiye burs verildiği"ne yönelik haberlere ilişkin, açıklama yapıldı.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bazı medya kuruluşlarında, "177 kişiye şehit çocuğu olmadıkları halde burs verildiği ortaya çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Genel Müdürlüğün, ortaöğrenim eğitim yardımlarını, Vakıflar Yönetmeliği kapsamında verdiği ifade edilerek, öğrencilerin ihtiyaç sahibi olma durumunun, yönetmeliğin "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları Başvuru Değerlendirme Cetveli"nde belirtilen kriterlerin puanlanmasıyla tespit edildiği belirtildi.

Cetveldeki puanlamayla oluşan toplam başvuru puanına göre yüksek puanlı başvurudan başlamak üzere illerde bulunan açık kontenjan kapsamında doğrulun kontroller yapıldığı kaydedilen açıklamada, şehit çocuğu olduğunu beyan edenlerden bu durumu kanıtlayıcı belge istendiğine işaret edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ortaöğrenim eğitim yardımlarında, Genel Müdürlüğümüz 2020 Sayıştay Raporunda belirtilen 177 öğrenci için yapılan araştırma neticesinde, ödeme yapılmadan eğitim yardımı kesilen öğrenciler ile burs başvuru kriterleri arasında şehit çocuğu olma kriterinin bulunmadığı yükseköğrenim öğrencilerinin olduğu tespit edilmiştir. Rapora konu edilen durumda olan öğrenci sayısının 126 olduğu görülmüş olup söz konusu durum, Sayıştay Raporuna verilen cevaplarda da belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce yapılan incelemelerde, şehit çocuğu olma durumunu kanıtlayıcı belgesini tamamlayan ya da başvuru sırasında Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde kasten veya sehven şehit çocuğu olduğunu beyan ettiği tespit edilerek başvuruda aldığı fazla puanı silindiğinde, diğer başvuru kriterlerine göre, diğer başvuru sahiplerinden yine yüksek puanda olması nedeniyle başvurusu onaylanan öğrenciler olduğu tespit edilmiştir."

Kasıtlı veya yanlışlıkla yapılan değerlendirmelere ilişkin inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, bunun tespit edildiği andan itibaren geçmişe yönelik yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte tahsilatının yapıldığı vurgulandı.

"Değerlendirmede başka kriterler de bulunuyor"

Eğitim yardımı başvurularının değerlendirmelerinde başka kriterlerin de bulunduğuna işaret edilerek, öğrencinin "şehit çocuğu" olduğunu belirtmesinin sadece puanlamada artı puan olarak değerlendirildiği, eğitim yardımından yararlananların ihtiyaç sahibi çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Takdir edilmelidir ki Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim hariç ilk, orta ve lise olmak üzere, toplam 15 bin öğrenciye eğitim yardımı veren ve tespitlerini yaparken vakfiye şartlarını yerine getirmenin yanı sıra toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulunduran bir kurumdur. Vakıflar yönetmeliği kapsamında verilen ortaöğrenim desteği ise 2021-2022 eğitim yılında 100 lira olmak üzere 9 ay süre ile verilmektedir."???????

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'eğitim yardımı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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