Valbuena'dan itiraf! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler | Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Oylmpiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, 3 yıldır Fransa Milli Takımı'na çağırılmamasını değerlendirdi.



Real Madrid forması giyen Karim Benzema ile 2015 yılında yaşadığı seks skandalının ardından milli formayı unutan Valbuena, yaşadıklarını hak etmediğini ve sürecin acı verici olduğunu söyledi.



2017 yılında Fenerbahçe'ye imza atarken milli takıma dönme konusunda umutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki orta saha, günler geçtikçe bu fikrinin imkansız olduğunu fark ettiğini anlattı.



Mathieu Valbuena'nın açıklamaları şu şekilde;



"Mağdur olan bendim ama cezalandırılan da ben oldu. Bunu hak ettiğimi sanmıyorum. Ben, Fransa için çok şey yapmış bir oyuncuyum. Didier Deschamps bu kararı, beni korumak için aldığını söyledi. Bu çok acı vericiydi. Lyon ve Fenerbahçe'de iyi performans sergileyerek milli takıma dönme umudum vardı ancak kısa sürede bunun imkansız bir düşünce olduğunu fark ettim. Mağdur olan taraf olmama rağmen milli takıma alınmamam çok acı vericiydi. Fransa, EURO 2016'yı kazansaydı mutlu olmazdım.



EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Fransa'yı tek golle deviren Portekiz oldu.