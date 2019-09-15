Son Dakika Haberleri: Valbuena ligde gollerine devam ediyor
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Valbuena ligde gollerine devam ediyor

18 dakika önce

Fenerbahçe'den sezon sonuna ayrılan ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena çıktığı son maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Valbuena ligde gollerine devam ediyor, System.String[]

Fenerbahçe'den sezon sonuna ayrılan ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena çıktığı son maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.


Olympiakos, ligin 3. haftasında sahasında Volos'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Guilherme takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu golde asist yapan isim Mathieu Valbuena oldu. Yıldız futbolcu takımının 5-0 kazandığı mücadelede 83. dakikada penaltıdan bir de gol attı.


34 yaşındaki Fransız futbolcu böylece yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.


Valbuena'nın Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...


Mathieu Valbuena, Fenerbahçe, Olympiakos, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:25 
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