Vali Akbıyık'tan Esnafa Ziyaret
1 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.
Vali Akbıyık, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Miraç Kandili
'ni kutlayan Akbıyık'a, ziyarette İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:32 Kaynak: AA
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