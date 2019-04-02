Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Esnafa Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Esnafa Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Esnafa Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Miraç Kandili'ni kutlayan Akbıyık'a, ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:32 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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