Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği

24.10.2020 16:35

- Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları ziyaret ederek malzeme desteğinde bulundu.

- Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları ziyaret ederek malzeme desteğinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile birlikte Türkiye Rafting Şampiyonasına hazırlanan sporcuları ziyaret etti. Zap Nehrinde 25-30 Ekim tarihlerinde yapılacak olan şampiyona öncesinde sporculara malzeme desteğinde bulunan Vali Akbıyık, kendilerine başarılar diledi. Ziyaretleri sırasında Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ile sohbet eden Akbıyık, Başkan Yardımcı' ya teşekkür etti. Hakkari'nin doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Başkan Yardımcı ise Vali Akbıyık'a çay bardağı seti hediye etti.

Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği
Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği
Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği
Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği
Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği

Rafting Şampiyonası, Türkiye, Hakkari, Rafting, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Akbıyık'tan, rafting ekiplerine spor malzemesi desteği - Son Dakika Spor

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