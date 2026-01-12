Vali Aksoy'a Veda Ziyareti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aksoy'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Gürcan, Aksoy'a kente hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Gürcan'a görevinde başarılar diledi.