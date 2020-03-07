Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu

7 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı'yı Cizre'deki hizmet binasında ziyaret etti.


Vali Pehlivan, DAİB heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Şırnak ve bölgede gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve Habur Gümrük Kapısı başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu.


Mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Pehlivan, muhtarların dile getirdiği sorun ve taleplerini dinledi.

Hamza Pehlivan, Süleyman Çağlı, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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