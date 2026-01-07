Vali Aygöl, Üç Kuşağı Bir Arada Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Aygöl, Üç Kuşağı Bir Arada Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Üç Kuşağı Bir Arada Ziyaret Etti
07.01.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, üç kuşağın yaşadığı bir aileyi ziyaret ederek aile değerlerine vurgu yaptı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evlerinde ziyaret etti.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evlerinde ziyaret etti. 49 yıllık evlilikleriyle örnek olan aileyle aynı sofrayı paylaşan Vali Aygöl, aile yapısının ve birlikte yaşama kültürünün toplumsal değerler açısından önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Aygöl, aileyi ziyaret etmelerinin iki temel gerekçesi olduğunu belirterek, "Sizi ziyaret etmemizin iki sebebi var. Birincisi çok güzel bir aile olduğunuzu duyduk. İkincisi ise 3 kuşağın aynı çatı altında yaşıyor olması" ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin ancak yaşanarak anlaşılabileceğini vurgulayan Vali Aygöl, "Buranın karını yaşamadan, soğuğunu iliklerine kadar hissetmeden, suyundan içip ekmeğinden yemeden bu insanları anlamak da, onlara hizmet etmek de mümkün değil" dedi.

Ev sahibi ise Vali Aygöl'e teşekkür ederek, kentte yürütülen hizmetlerin vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi. Yapılan çalışmaların halk nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayan ev sahibi, "Sizin yeriniz çok başka. İnsanlar yapılanı görüyor. Allah razı olsun diyorlar. Allah görüyorken kulun görmemesi mümkün mü" sözleriyle memnuniyetini ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Üç Kuşağı Bir Arada Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Aygöl, Üç Kuşağı Bir Arada Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.