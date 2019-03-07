Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'tan Patlamada Yaralanan Vatandaşa Ziyaret

Vali Baruş'tan Patlamada Yaralanan Vatandaşa Ziyaret

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt'da bulunan bir apartmanın 3'üncü katında, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

Vali Baruş'tan Patlamada Yaralanan Vatandaşa Ziyaret, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt'da bulunan bir apartmanın 3'üncü katında, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Baruş'u burada Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve Hastane Müdürü Ahmet Sönmez karşıladı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin de yaralandığı patlama sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki yaralının tedavileri yapılarak taburcu edildiği, halen tedavi görmekte olan Selda Koç'un durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydın Baruş, yaralıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Vali Aydın Baruş'a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'da eşlik etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

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