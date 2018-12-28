Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, Boğazlıyan İlçesini Ziyaret Etti

Vali Çakır, Boğazlıyan İlçesini Ziyaret Etti

47 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti.

Vali Çakır, Boğazlıyan İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti.

Boğazlıyan'dan önce ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantısına katılan Vali Çakır, ilçe ve köylerin sorunlarını dinledi.

Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve Belediye Başkanı Hamdi Erdal ile bir araya gelen Çakır, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Çakır daha sonra ilçede bakır dekoratif ürünler ve gözlük çerçevesi üretimi yapan firmada incelemelerde bulundu.




İlçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleriyle de bir toplantı düzenleyen Çakır, vatandaşlara hukuk çerçevesi içerisinde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.

Çakır, "Devletimiz kapılarını vatandaşımıza sonuna kadar açıyor ve bizlere de vatandaşlarımıza hizmet vermemiz için görev veriyor. Bu hizmeti de layıkıyla yapmamız lazım. Boğazlıyan güzel, sosyal ve canlı bir ilçe. Bir sıkıntınız olduğu zaman kaymakamımıza ve bana mutlaka ulaşın. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Yozgat, Nurullah Çakır, Boğazlıyan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:59:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, Boğazlıyan İlçesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]