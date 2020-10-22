Vali Çelik: "Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var" - Son Dakika

Vali Çelik: "Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var"

22.10.2020 21:38
Vali Çelik:

Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs vaka sayısının artış gösterdiğini belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs vaka sayısının artış gösterdiğini belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Vali Çelik: Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var
Vali Çelik: Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var

Vatandaş, Kütahya, Twitter, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çelik: 'Kütahya'daki vaka sayısında ciddi artış var' - Son Dakika

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