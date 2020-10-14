Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret - Son Dakika

Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret

14.10.2020 16:35
Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye çalışmaları hakkında Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

Bayat Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Ünlü, "Alt yapı ve üst çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Amacımız gelecek nesillere daha güzel bir Bayat bırakmak. Bu amaç doğrultusunda gece-gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getiren Ünlü, ziyaretten dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür etti. - ÇORUM

Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret
Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret
Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret

Mustafa Çelik, Çiftçi, Çorum, Bayat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi Polisten kaçarken 10 metre yükseklikten atlayan hırsızın burnu bile kanamadı Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Son Dakika! AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak         
14:52
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek         
14:03
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Taksici ile çekici şoförü arasındaki yol kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı Taksici ile çekici şoförü arasındaki yol kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı         
11:17
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 16:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çiftçi'den Başkan Ünlü'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei