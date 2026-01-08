Vali Çiftçi: Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
Vali Çiftçi: Dolandırıcılara Dikkat!

Vali Çiftçi: Dolandırıcılara Dikkat!
08.01.2026 16:21
Erzurum'da asayiş olaylarında düşüş var, Vali Çiftçi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un 2025 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaya davet etti.

2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılına göre yüzde 8,9 oranında bir azalma olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu ile birlikte bir yıllık değerlendirme yaptı. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2025 yılında aydınlatma oranının yüzde 99,8 olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Yani neredeyse kişilere karşı işlenen en önemli on suç başlığı altında bütün işlenen suçları aydınlatmışız. Bu ilimiz açısından son derece memnuniyet verici bir durum. Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç başlığında 2024 yılına göre 2025 yılında yüzde 15,6 oranında bir azalma olduğunu yine memnuniyetle ifade edebilirim. Hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlen suçlarda düşüş oranlarımız devam ediyor. Mal varlığına karşı işlenen bazı suç türlerinde örneğin oto hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik ve motosiklet hırsızlığı olaylarının 2025 yılında olmadığını, ilimizde hiçbir vuku bulmadığını da yine memnuniyetle ifade edebilirim" dedi.

"Erzurum'da bir gaziyi dolandırdılar"

Dolandırıcılık suçlarında da 2025 yılında bir azalma olduğunu belirten Vali Çiftçi, "2024 yılına göre yüzde 13,1 oranında 2024 yılında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ama ne kadar düşüş olsa da yine kendisini polis olarak, savcı olarak, komiser olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarımızı aradıklarını yine bankaya gitmelerini, şifrelerini değiştirmelerini veya IBAN'a para atmaları gerektiğini söyleyerek vatandaşlarımıza tuzak kurduklarını tuzak kurmaya devam ettiklerini, maalesef üzülerek yine ifade ediyorum. Geçen hafta bir gazimizi evinde ziyaret etmiştim. Ziyareti esnasında gazimizi de bu olayın mağdurlarından biri olduğunu bana ifade etti. Yani dolandırıcılar hala iş başında. Hala vatandaşımıza tuzak kurmaya devam ediyorlar. Kesinlikle kendisini asker, polis, savcı, komiser olarak tanıtıyorsa bu tür kişilere itibar etmesinler. Hemen telefonu kapatsınlar. Kesinlikle bankaya gitmesinler. Şifrelerini vermesinler. İBAN'a para atmasınlar ve bu tür kişileri 112'ye ihbar etsinler. Aksi halde vatandaşlarımızın düşünmesine, fırsat bırakmadan vatandaşlarımızı bir şekilde meşgul ederek onları kandırıyorlar ve mağduriyetlerine sebebiyet veriyorlar" diye konuştu.

"İlimizde huzur ve güven ortamı artıyor"

Asayiş suçlarından devlete ve millete karşı işlenen en önemli suç başlığında da 2024 yılına göre 2025 yılında yüzde 24.8 oranında bir düşüş olduğunu memnuniyetle gördüklerini vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız yüzde 100. Yani bütün suçla, işlenen suçlar aydınlatılmış durumda. İlimiz her yıl, her ay geçtikçe daha huzurlu, daha güvenli bir hale kavuşuyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Erzurum, Asayiş, Suç, Son Dakika

3-sayfa

SON DAKİKA: Vali Çiftçi: Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
