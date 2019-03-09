Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'nin Eşinden Bayat Ziyareti

Vali Çiftçi'nin Eşinden Bayat Ziyareti

40 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Bayat ilçesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi'nin Eşinden Bayat Ziyareti, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Bayat ilçesini ziyaret etti.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın eşi Şeyma Ocak ve diğer ilçe kaymakamları eşleri tarafından karşılanan Azime Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş-nakış kursunu ziyaret etti.

Burada kursiyerlerle bir arayan gelen Çiftçi, el emeği göz nuru dikiş ve nakış işlemeciliği yapan bayan kursiyerlerin ürünlerini inceleyip, yetkililerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bayanlara yönelik yürütülen çalışmaları önemsediklerini dile getiren Çiftçi, "Açılan kursların mesleki açıdan kadınlarımıza büyük kazanımlar getirmektedir. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız kendi işlerini kurmanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunmaktadır. Kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olacağız"dedi.

Daha sonra Bayat Anaokuluna geçen Çiftçi, okul müdürü Aslıhan Ergün'den anaokulu hakkında bilgiler aldı. Ana sınıfı öğrencileriyle yakından ilgilenen Çiftçi, öğrencilerle sohbet etti.

Şehit ailesine ziyaret

Çiftçi, 2004 yılında Tunceli'nin Ovacık İlçesi Dilek Köprüsü mevkiinde teröristlerin yola döşedikleri patlayıcı maddelerin patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma kıdemli Uzman Çavuş Cemal Ünlü'nün ailesini de ziyaret etti. Çiftçi, Atıf Hoca Kız Kuran Kursu ile Bir Adım Bir Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledikten sonra ilçeden ayrıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Çorum, Güncel
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