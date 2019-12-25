Vali Cüneyt Epcim: "Aktif yaşlanma süreçlerini destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Cüneyt Epcim: 'Aktif yaşlanma süreçlerini destekliyoruz' - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim: "Aktif yaşlanma süreçlerini destekliyoruz"

6 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi" çalışması kapsamında yaşlılarla bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim:

Vali Cüneyt Epcim, "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi" çalışması kapsamında yaşlılarla bir araya geldi.


Çalışma doğrultusunda Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Spor Tesisleri'nde yaşlılara yönelik 8 hafta boyunca haftanın iki günü 2'şer saatlik etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde fiziksel ve zihinsel kontrolü artırmayı amaçlayan bocce, dart ve molkky oyunlarıyla yaşlıların yaşam doyum düzeylerinin arttırılması hedeflendi. Etkinlik takviminin son gününde yaşlılarla buluşan Vali Epcim, katılımcılarla sohbet edip oyunlarına eşlik etti. Vali Epcim, aktif yaşlanma felsefesinin uygulamada başarılı bir örneği olarak değerlendirdiği programın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Bayburt Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma huzur evinde kalan yaşlıların günlük yaşamda sosyal, ekonomik ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlayarak yaşlanma süreçlerini daha sağlıklı geçirmelerini amaçlıyor.


Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Haluk Akkoyunlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Cüneyt Epcim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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