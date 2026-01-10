Vali Dallı'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü Mesajı - Son Dakika
Vali Dallı'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü Mesajı

10.01.2026 16:18
Kastamonu Valisi Dallı, gazetecilerin ve idarecilerin gününü kutladı, özverilerini vurguladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ile "İdareciler Günü"nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için özveriyle çalıştığını belirtti.

Zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Dallı, "Gece gündüz, zor şartlar altında büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dallı, İdareciler Günü mesajında ise devletin sahadaki yüzü mülki idare amirlerinin kamu hizmetini yalnızca bir görev olarak değil, insana dokunan bir sorumluluk olarak yerine getirdiğini vurguladı.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmanın, sorunlarına çözüm üretmenin ve adaleti her koşulda gözetmenin idareciliğin temelini oluşturduğunu anlatan Dallı, şunları kaydetti:

"İdarecilik mevzuatın ötesinde, insanı anlamayı, dinlemeyi ve güven duygusunu güçlendirmeyi gerektirir. Kamu görevini bir makamdan ziyade bir emanet olarak gören idarecilerimiz sahada olmayı, istişareyi ve ortak aklı esas alarak vatandaşlarımızla doğrudan temas halinde görevlerini sürdürmektedir. Görev yaptıkları her yerde toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini dikkate alan, kamu imkanlarını etkin ve adil biçimde kullanmaya özen gösteren idarecilerimiz, devlet ile millet arasındaki bağın güçlenmesine önemli katkı sunmaktadır. Bu anlayış, kamu yönetiminde güven ve huzurun kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin dört bir yanında insan odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapan tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyor, yürüttükleri kamu hizmetlerinde kendilerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

