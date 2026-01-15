Vali Demiryürek'ten Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika
Vali Demiryürek'ten Miraç Kandili Mesajı

15.01.2026 17:22
Kırşehir Valisi Demiryürek, Miraç Kandili'ni kutlayarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Miraç Kandili'ni yayımladığı mesajla kutladı.

Demiryürek, yazılı açıklamasında, Miraç'ın Hz. Muhammed'in şahsında tecelli eden, sabır, metanet ve sarsılmaz bir inancın neticesinde ulaşılan müstesna bir makamı ifade ettiğini belirtti.

Bireysel olarak erdemli olunması, toplumsal hayatta ise karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün esas alınması gerektiğini hatırlatan mübarek geceye ulaşıldığını belirten Demiryürek, milli birlik ve beraberliğin en güçlü dayanaklarından olan bu tür özel günlerin, yardımlaşma duygularının perçinlenmesi, kırgınlıkların giderilmesi ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için kıymetli birer fırsat olduğunu kaydetti.

Demiryürek, "İdrak edeceğimiz bu gecenin, başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gönül dünyasında huzura ve toplumsal barışın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu kutlu gecenin insanlığa esenlik, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
