Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Fidan Dikti

Vali Deniz Fidan Dikti

26 dakika önce

Vali Ahmet Deniz, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün fidan dikim etkinliğine katıldı.

Vali Deniz Fidan Dikti, System.String[]
Vali Ahmet Deniz, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün fidan dikim etkinliğine katıldı.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen fidan dikim etkinliğine Vali Ahmet Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Vali Ahmet Deniz de ülkemiz ve çevremiz açısından önemine değinerek, ormanları korumak ve ormanlık alanları geliştirmek gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikerek fidanlara ilk can suyunu verdiler.

Günün anısına fotoğraf çekildi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Başsavcı, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Evinde Beslediği Köpekbalığını İnternetten Satmaya Çalışırken Yakalandı Borcunu Ailesinden Gizleyenlere Yargıtay'dan Kötü Haber Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 10:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Fidan Dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]