Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika Ekonomi

Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı

6 saat önce

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, kurum müdürü Metin Öztürk'ten il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, kurum müdürü Metin Öztürk'ten il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tarım ve hayvancılık alanında çiftçilere yapılan destekler başta olmak üzere kurum tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Manisa'nın sahip olduğu verimli araziler ve üretim kültürü sebebiyle tarımda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Nüfusun hızla arttığı dünyamızda, beslenmenin önemi de artıyor. Değişen iklim koşulları ve artan nüfus sebebiyle gıdanın sosyal ve ekonomik açıdan önemi önümüzdeki dönemde daha sık gündeme gelecek. Tarım sektörü, başta sanayi olmak üzere pek çok sektöre hammadde üretimi sağlarken önemli sayıda istihdam da sağlıyor. Bu yüzden sahip olduğumuz kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması önemli. Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordineli çalışması ile hem ilimizin hem de ülkemizin tarımsal üretim ve gelirinin artması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Metin Öztürk, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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