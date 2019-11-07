Son Dakika Haberleri: Vali Doruk, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çam'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Vali Doruk, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çam'ı kabul etti

Vali Doruk, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çam'ı kabul etti

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı İbrahim Çam'ı makamında kabul etti.

Vali Doruk, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çam'ı kabul etti, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı İbrahim Çam'ı makamında kabul etti.


Ziyarette Çam, ahilik kültürüne verdiği önemden dolayı teşekkür ettiği Vali Doruk'a ziyaret anısına plaket takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, "Ahilik teşkilatı milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneğidir. Muhtevasında sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük, hamd ve şükür gibi önemli kavramları barındıran ahilik, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ışık tutma özelliğine sahiptir." dedi.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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