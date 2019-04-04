Vali Doruk, Ardanuç'ta Kırma Eleme ve Asfalt Tesisini İnceledi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 2009 yılında Ardanuç ilçesinde kurulan kırma eleme ve asfalt tesisinde incelemede bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 2009 yılında Ardanuç ilçesinde kurulan kırma eleme ve asfalt tesisinde incelemede bulundu.



Vali Doruk'un ilçedeki incelemelerine, Şavşat Kaymakamı ve Ardanuç Kaymakam Vekili Musa Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İlçe Özel İdare Müdürü Köksal Şimşek ile Şantiye Şefi Yaşar Yıldırım eşlik etti.



Burada Vali Doruk'a, şantiyede üretilen asfalt ve benzeri çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, tesisin saatte 160 ton, günlük ise 1200 ton asfalt üretildiğini söyledi.



Yazıcı, havaların ısınmasıyla yeni iş sezonunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Nisan ayı itibarıyla havaların müsaade ettiği bugünlerde Ardanuç ve yakın köylere mayıs ayında başlayıp ekim sonlarına kadar Artvin merkez ve bütün ilçe köylerine asfalt gönderilmektedir. Yılda ortalama 80 bin ton sıcak karışımlı asfalt imal edilmekte olup ortalama 80 kilometre asfalt Artvin ve köylerine taşınıp serilip halkın hizmetine sunulmaktadır."



Asfalt plent şantiyesinde bulunan kırma eleme tesislerinde günlük ortalama 800 ton civarında filler malzeme imal edildiği kaydeden Yazıcı, "Kırma tesisi 300 ton 0,5 milimetre kum imal edilen malzeme sıcak karışımlı asfalt ve beton hammaddesi olarak kullanılmaktadır." dedi.



İlçeye bağlı Harmanlı-Boyalı-Akarsu-Konaklı-Kaşıkçı-Aşıklar grup köy yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Doruk, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında inşa edilen ve ilçeye hizmet veren Ardanuç hayvan pazarı tesisini gezerek ilgililerden bilgi aldı.

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