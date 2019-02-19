Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık, Aa Uşak Bürosunu Ziyaret Etti

Vali Funda Kocabıyık, Aa Uşak Bürosunu Ziyaret Etti

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) Uşak Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, Aa Uşak Bürosunu Ziyaret Etti, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) Uşak Bürosu'nu ziyaret etti.


Ziyarette AA Uşak Temsilcisi Soner Kılınç'tan kentteki haber akışına ilişkin bilgi alan Vali Kocabıyık, kamuoyunun bilgilendirilmesinde basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

AA'nın da kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışına sahip olduğuna işaret eden Kocabıyık, "AA çalışanları üzerlerine düşeni her zaman en güçlü şekilde yerine getirdi. Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi ve gözü olmaya devam ediyor." dedi.

Kentin sorunlarının tespiti ve çözümünde var olan işbirliğinin güçlenerek süreceğinin altını çizen Kocabıyık, AA çalışanlarına başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Soner Kılınç, Anadolu Ajansı, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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