Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Sırt grup yolunda İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Sırt grup yolunda İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Vali Gürel, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Eskipazar Sırt grup yolunda yapımına devam edilen 7 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Genel Sekreter Uzun'dan devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Program dahilinde 7 kilometrelik Eskipazar Sırt grup yolunun 3,5 kilometrelik kısmı bitmiş bulunuyor. Şuanda 20 adet kamyon, 3 adet silindir ve 1 adet finişer ile her gün 2 bin ton malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ekipler, asfaltlama çalışmalarını en kısa sürede bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl programladığımız 90 kilometrelik yolun tamamını yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor" dedi.


Vali Fuat Gürel incelemelerde Eskipazar Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Üyeleri Sunay Yaka, Sırrı Şen ve ilçe protokolü eşlik etti. - KARABÜK

Eskipazar, Sekreter, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez
Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik Son Dakika: HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Harekatta 2. gün: Kaçan teröristler ölümle tehdit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:13:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]