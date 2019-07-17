Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gürel'den inceleme

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Baklabostan Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel'den inceleme, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, Baklabostan Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
İnceleme sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık'tan tabiat parkı içinde yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır evleri kamp alanı, doğa eğitim merkezi, manzara seyir noktaları, çadırlı kamp alanı ve tur güzergahı hakkında bilgi alan Vali Gürel, tabiat parkı içindeki şelaleyi ve seyir terasını gezdi.
Tabiat parkını turizme kazandırarak Karabük'teki turizm destinasyonlarını çeşitlendirerek, gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sürelerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Orman denizinin içinde, muhteşem doğası ve havası ile sevdiklerinizle birlikte gelip hem piknik yapıp hem de günün stresini atarak huzur bulacağınız bir yer. Köknar, karaçam, meşe, kayın ağaçları ile kızılcık, kuşburnu ve maki elemanlarını bulunduran tabiat parkında yapılması planlanan projelerimiz tamamlandığında doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olacağına eminim." dedi.
İnceleme gezisine İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum müdürleri de katıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ahmet Işık, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı Özgür Gündem davasında beraat kararı PKK terörüne kurban giden Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş Fettah Tamince, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]