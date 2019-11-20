Son Dakika Haberleri: Vali Gürel muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Vali Gürel muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Gürel muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Vali Gürel muhtarlarla buluştu, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.


Eskipazar Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya; Eskipazar Kaymakamı Emah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen, ilçe protokolü ile Eskipazar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.


Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı. - KARABÜK

Eskipazar, Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel muhtarlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]