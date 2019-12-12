Vali Gürel vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika

Vali Gürel vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Satı Dikbaş ve geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sıkıntılar yaşayan Fehmi Alyat'ı evinde ziyaret etti.

Vali Gürel vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Satı Dikbaş ve geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sıkıntılar yaşayan Fehmi Alyat'ı evinde ziyaret etti.


Ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden, taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Gürel, "Devletimiz her daim engelli, hasta ve ekonomik yoksunluk içinde olan vatandaşlarımızın yanındadır. Özellikle son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik birçok destek verilmeye başlandı. Hem engellinin kendisine hem engelliye bakanlara hem de engellilere yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinde birçok destek verilmeye başlandı" dedi.


Evde Bakım Hizmetinden yararlanan Fehmi Alyat'a geçmiş olsun temennisinde bulunan Gürel'e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve Karabük Mahallesi Eski Muhtarı Kemal Özdemir eşlik etti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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