Vali Hacıbektaşoğlu\'ndan Yılın Kareleri Oylaması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hacıbektaşoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Hacıbektaşoğlu, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oyladı.

Hacıbektaşoğlu, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerine oy verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, fotoğraflarda emeği geçen Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.