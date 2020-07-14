Vali Hamza Aydoğdu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Vali Hamza Aydoğdu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Aydoğdu, mesajında, 15 Temmuz gecesinin Türk Devleti ve Milletinin maruz kaldığı en büyük ihanete karşı şanlı direnişin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Dört yıl önce yaşanılan menfur hadisenin, asla basit bir darbe girişimi olmadığını anımsatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin geleceğini ipotek altına almak isteyen FETÖ, kırk yıllık ihanet tertibatının en kanlı ayağını o gece sergilemiş ve milletin vergisi ile alınan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterlerle yine milletin canına, birliğine, dirliğine kastetmiştir. Yüzyıl önce Yunan'ın Ermeni'nin, İngiliz'in yapmak istediği her ne ise, bu hainlerinki de aynısıydı. Yine canımıza, namusumuza kastedildi, Anadolu işgal edilmek istendi. Zaten o gece camilerimizden salaların okunmasının sebebi de bunun basit bir darbe girişimi değil, büyük bir işgal hareketi olmasındandır. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları, ihanet şebekelerine karşı tüm dünyaya ders olacak şekilde asil bir duruş sergilediler. Bu vesile ile 15 Temmuz işgal girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağız."

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Hamza Aydoğdu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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