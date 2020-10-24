Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

24.10.2020 09:32
Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Öner, "Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir arada olduğu bu ortamda, tüm kurumlarımızı ilgilendiren ve uygulanması, özen gösterilmesi halinde vatandaş ve halkın memnuniyetine vesile olacak hususları birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, Devletin kurumları; vatandaşlarına, insanına, halkına hizmet için ihdas edilmiştir. Bizlerde bu hizmetlerin sunulması, üretilmesi için tayin edilmiş yetkilileriz. Ben, il düzeyinde en yetkili kişi olarak bu sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. Bu felsefe ve düşünceden hareket ederek işimizi iyi yapacağız" dedi.

Kamuyu ve toplumlu ilgilendiren çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde ve talimatlarda bulunan Vali Öner, Kamu kurumlarında mesai saatleri ve zamanın etkin kullanılmasının önemine vurgu yaparak, insan ve hizmet odaklı, çağdaş, modern kamu hizmeti sunulması noktasında herkesin üzerine düşen sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemine değinen Vali Öner, bilgi edinme hakkının kullanımı ve CİMER başvurularının yasal süresi içerisinde gereğinin yapılarak cevaplandırılması, kurumların eksikliklerinin en kısa sürede gözden geçirilerek, teftiş ve denetimlere hazırlıklı olmaları, tasarruf tedbirlerine mevzuatlar çerçevesinde uyulması, 237 sayılı taşıt kanunu hükümlerinin titizlikle uygulanması, kılık-kıyafet yönetmeliğine uyulması hususunda amirlerin gereken özeni göstermeleri gibi konularda uyarılar yaptı.

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınıyla mücadeleye de dikkat çeken Vali Öner, hastalıkla mücadele çerçevesinde kurumların gereken tedbirleri almaları, maske-mesafe-hijyen kurallarına tüm kapalı alanlarda uyulması, 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasına başlanması dolayısıyla gereken tedbirlerin alınması, kurumlara gelen vatandaşların HES kodu alması konusunda yardım edilmesi ve bu konuda memur görevlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin filyasyon çalışmaları ve neticesinde izolasyona tabi tutulacak kamu çalışanları ile ilgili sağlık çalışanlarına gerekli anlayış ve kolaylığın gösterilmesi, kamu çalışanlarının sağlık kuruluşlarına doğrudan müracaat edebilme hakkının kötüye kullanılmasının önlenmesi ve acil haller haricinde amirlerinden izin alınması veya bilgi verilmesi gerektiği hususlarında titiz davranılması talimatında bulundu.

Vali Öner, konuşmasının ardından koordinasyon gerektirecek konusu bulunan İl Müdürlerine söz vererek, iletilen sorun, talep ve konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi
Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi
Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi

Ali Haydan Öner, Vatandaş, Ardahan, Kamu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Hüseyin Öner Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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