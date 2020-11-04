Vali Hüseyin Öner'in esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, esnaf ziyaretlerini kapsamında Nalbur işletmecisi Bülent Aydemir ile Süt ürünleri işletmecisi Veyis Osmanoğlu'nu iş yerlerinde ziyaret etti.

Vali Öner, Hal Caddesi bölgesinde ilimizin en eski esnaflarından 3 kuşaktır nalbur işletmesini devam ettiren Bülent Aydemir, Oğlu Turgut Aydemir ve torunu Uğur Aydemir'i iş yerlerinde ziyaret etti. Esnafımız ile bir süre sohbet ederek, nalburculuk işleri hakkında bilgi alan Valimiz, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vali Öner, daha sonra Kongre Caddesi üzerinde süt ve süt ürünleri işletmeciliği yapan Veyis Osmanoğlu'nu iş yerinde ziyaret etti. İşletme sahibinden, il ekonomisi için önemli bir yeri olan süt ve süt ürünlerinin üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi alan Vali Öner, esnafımıza hayırlı işler diledi. - ARDAHAN