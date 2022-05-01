Vali Işık, KADES uygulamasının tanıtımına destek verdi - Son Dakika
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Vali Işık, KADES uygulamasının tanıtımına destek verdi

01.05.2022 12:41
Vali Işık, KADES uygulamasının tanıtımına destek verdi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtım noktasında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtım noktasında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Parkı'nda kurulan KADES tanıtım noktasında uygulama hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirmede bulunan Vali Işık, " Uygulamayı telefonlarınıza yüklemeniz halinde herhangi bir şiddete, dolandırıcılığa, mallarınıza yönelik hırsızlığa ve karşılaşabileceğiniz birçok olumsuzluğa karşı uygulamaya tıkladığınız anda emniyet personelimiz anında müdahale edebilecek." ifadesini kullandı.

Tanıtım noktasında vatandaşlara broşür, çocuklara balon, şapka ve çeşitli hediyeler veren Işık, KADES tanıtım noktasındaki programının ardından İsmetpaşa Caddesi'nde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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Mehmet Alpaslan Işık, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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