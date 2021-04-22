Vali Işık, miniklere satranç takımı ve kitabı hediye etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde anaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı.

TOKİ bölgesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Vedat Ahmet Şen Anaokulundaki etkinlikte Vali Işık, etkinlik öncesinde minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Kukla gösterisi ile başlayan ve okul öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerle devam eden etkinlikte minik öğrencilerin sergiledikleri figür ve gösteriler Vali Işık ve katılımcılar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Vali Işık, öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk bayramını tüm dünya çocuklarına armağan eden Atatürk'ü hiç unutmayın sözüyle nasihatlerde bulunurken daha sonra okul öğrencileriyle birlikte etkinlik çerçevesinde hazırlanan pastayı kesti.

Etkinlik, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın minik öğrencilere satranç takımı ve satranç öğreniyorum kitabını hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Satranç takımı ve satranç öğreniyorum kitabının Karaman'daki tüm birinci sınıf ve anasınıfı öğrencilerine dağıtılacağı öğrenildi.