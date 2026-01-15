Vali Işın\'dan Kütahyaspor\'a Destek Çağrısı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehrin takımına destek çağrısında bulundu. Kütahyaspor'un bu sezon uzun yıllardır özlemi duyulan 2. Lig'e yükselme fırsatını yakaladığını belirten Işın, takımın ligde lider konumda yer aldığını ifade etti.

Vali Işın, Kütahyaspor yönetimi ve sporcularının sezon boyunca büyük bir gayret ve özveriyle mücadele ettiğini vurgulayarak, yakalanan bu önemli ivmenin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Işın, bu süreçte Kütahyalıların maddi ve manevi desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamasında, Kütahyaspor yönetimi tarafından başlatılan 60 bin öğrenci ve çocuğa forma dağıtım kampanyasına da değinen Vali Işın, tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti. Yapılacak her katkının kulübe hem maddi hem de manevi güç sağlayacağını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde 2. Lig hedefinin bu sezon gerçekleştirileceğine inandığını ifade eden Vali Musa Işın, tüm Kütahyalıları Kütahyaspor'a sahip çıkmaya çağırdı. - KÜTAHYA