Vali Işın, Müzik Topluluğunu Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve müzik öğretmeni Öncül Günyeli, emekli maarif müfettişi Ahmet Günyeli ile Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu öğrencilerini makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatili sonrası okullarda düzenlenen bayrak temalı etkinliğe destek vermek amacıyla, Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu öğrencileriyle birlikte hazırlanan şarkılar Vali Musa Işın'a sunuldu.

Program kapsamında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve müzik öğretmeni Öncül Günyeli tarafından hazırlanan Kütahyaspor albümü, Vali Musa Işın'a takdim edildi.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere ve eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA